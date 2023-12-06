اعرف تفاصيل غلق محور عدلى منصور بالقاهرة × 8 نقاط

تشرف إدارة المرور على أعمال تطوير محور موازٍ تستلزم غلق محور عدلى منصور منذ أول أمس الإثنين، وسط تواجد الخدمات المرورية، ونلخص عمليات الغلق في السطور التالية:
1- غلق محور عدلى منصور لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور الموازى لطريق السويس.
2- مدة الغلق تستغرق 6 أيام.
3- الغلق كليا لمحور عدلى منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلى منصور.
4- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة.
5- الأعمال مختصة بإنشاء محور حر موازٍ لطريق السويس فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلى منصور حتى الطريق الدائرى الأوسطى، مروراً أعلى محور جوزيف تيتو.
6- تحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية لحين الانتهاء من تلك الأعمال.
7- المرور ينسق التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
8- الأعمال تنتهى الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل.
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