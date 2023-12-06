اعرف تفاصيل غلق محور عدلى منصور بالقاهرة × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف إدارة المرور على أعمال تطوير محور موازٍ تستلزم غلق محور عدلى منصور منذ أول أمس الإثنين، وسط تواجد الخدمات المرورية، ونلخص عمليات الغلق في السطور التالية:

1- غلق محور عدلى منصور لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور الموازى لطريق السويس.

2- مدة الغلق تستغرق 6 أيام.

3- الغلق كليا لمحور عدلى منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلى منصور.

4- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة.

5- الأعمال مختصة بإنشاء محور حر موازٍ لطريق السويس فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلى منصور حتى الطريق الدائرى الأوسطى، مروراً أعلى محور جوزيف تيتو.

6- تحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

7- المرور ينسق التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

8- الأعمال تنتهى الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل.