اعترافات لصوص أبواب المقابر بالزقازيق: نفذنا 17 جريمة بأسلوب كسر الأقفال

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد تكوينهما تشيكلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بمقابر إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

واعترف المتهمان بسرقة عدد 17 بوابة حديدية بأسلوب كسر الأقفال، وأضافا بتنفيذ عمليات السرقة في الساعات المتأخرة من الليل، بعد التأكد من غياب حركة المارة ووضعها على دراجة نارية تروسيكل، وبيعها لعميلهما سيء النية عامل خردة مقيم بدائرة المركز.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.