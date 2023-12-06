اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 07:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات حارس عقار بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تقوده للمحاكمة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:00 ص
اعترافات حارس عقار بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تقوده للمحاكمة سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة حدائق القبة، إحالة  حارس عقار وعاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق عقب مراقبتها والتأكد من خلوها من سكانها.

 

وتم ضبط (حارس عقار، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق، بتهمة سرقة (بعض العملات "الأجنبية ، المحلية" – عدد 31 طابع تأشيرة – 2 ساعة يد – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبإرشاد أحدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

 

 







عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

سرقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة