وكتب جينريك - عبر منصة (إكس - تويتر سابقا) - "لا أستطيع الاستمرار في موقفي عندما تكون لدي مثل هذه الخلافات القوية مع اتجاه سياسة الحكومة بشأن الهجرة".



ورأت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم /الأربعاء/ - التي أوردت النبأ، عبر موقعها الإلكتروني - أن استقالة جينريك "سينظر إليها" على أنها خطوة "لوضع نفسه كزعيم لتمرد يميني"، ضد سياسة الحكومة البريطانية بشأن ترحيل اللاجئين.



وكانت بريطانيا تعتزم ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى رواندا الواقعة في شرق إفريقيا في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة، إلا أن المحكمة العليا في بريطانيا، قضت بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا غير قانوني.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - في وقت سابق - أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استئناف ترحيل اللاجئين، ولن يجعل أحد يقف أمام خطة البلاد للترحيل إلى روندا.