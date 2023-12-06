استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، صباح الأربعاء، استشهاد شاب وطفل، وهما: معاذ إبراهيم زهران (18 سنة) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة (16 سنة)، من بلدة طمون.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، بإصابة 11 شخصًا برصاص الاحتلال والشظايا، ما تطلب تقديم الإسعافات العاجلة لهم ونقلهم للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.