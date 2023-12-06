اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:00 ص
استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 11 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم "الفارعة" وبلدة طمون جنوب محافظة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية وقرب "جنين". 

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، صباح الأربعاء، استشهاد شاب وطفل، وهما: معاذ إبراهيم زهران (18 سنة) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة (16 سنة)، من بلدة طمون. 

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، بإصابة 11 شخصًا برصاص الاحتلال والشظايا، ما تطلب تقديم الإسعافات العاجلة لهم ونقلهم للمستشفى. 

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات. 

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. 

 







الضفة الغربية

طوباس

بلدة طمون

الهلال الأحمر الفلسطيني




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