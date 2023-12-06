استشارى صدرية: التوصل لأدوية جديدة تعمل على تنشيط جهاز المناعة لمنع حدوث الربو

كتبت أمل علام

كشف الدكتور حسين فتحى استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى صدر العباسية، خلال مؤتمر الجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية المنعقد حاليا بالقاهرة، انه من المعروف إن مرض الربو الشعبى زاد فى السنوات الماضية بصورة كبيرة جدا ليس فى مصر فحسب، ولكن فى جميع دول العالم وذلك بسبب العديد من العوامل، مما دفع العلماء فى البحث والدراسة لاكتشاف أدوية جديدة قادرة على السيطرة على المرض .

وأضاف، انه من الأبحاث الجديدة التى نشرت دوليا التى تطرقت إلى كيفية حدوث أزمات الربو الشعبى أبرزت وجود خلل بالجهاز المناعى الذى يتحكم فى ديناميكية وحركة الشعب الهوائية.

وأكد، إن الربو الشعبى يحدث عندما يحدث خلل فى الجينات داخل الجهاز المناعى فى مرضى الربو الشعبى مما يسبب الأزمات الربوية، موضحا إنه فى أزمات الربو الشعبى تكون هناك الكثير من الخلايا التى فقدت وظيفتها وماتت وهو الذى يقوم به جهاز المناعى للتخلص من هذه الخلايا، وهو ما ينتج عنه الأزمات الربوية، وهو الأمر الذى أدى إلى البحث فى الجهاز المناعى عند مرضى الربو الشعبى، موضحا، إنه تم اكتشاف العديد من الأدوية الجديدة وهى لازالت قيد البحث، مشيرا إلى أنها أدوية مناعية.

وأوضح، إن هذه الأدوية تقوم بتنشيط الجهاز المناعى لكى يقوم بوظيفته للتخلص من الخلايا التى ماتت والتى تسبب الأزمات الربوية.