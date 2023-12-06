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إتاحة معرفة لجان الوافدين عبر الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 04:37 م
إتاحة معرفة لجان الوافدين عبر الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن لجان الوافدين الانتخابية الفرعية  للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للوافد واختيار المحافظة واللجنة العامة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

https://www.elections.eg/ogv-subcommittees

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

 

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

موقع الهيئة الوطنية
موقع الهيئة الوطنية

 







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