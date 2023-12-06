أوكرانيا: مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم روسي على منطقة خيرسون خلال 24 ساعة

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بروكودين قوله: "إنه خلال اليوم الماضي، قام الجيش الروسي بـ 101 هجوم، وأطلق 510 قذائف من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز شاهد".

وبحسب بروكودين، فقد ضرب الجيش الروسي مناطق سكنية ومنشأة طبية في خيرسون ومستودعا إنسانيا ومنشأة طبية وأراضي لواء جرارات في منطقة بيريسلاف.. كما وردت تقارير عن إصابة أربعة أطباء نتيجة غارات الجيش الروسي على المرافق الطبية في منطقة خيرسون أمس.

من جانبها، أفادت الخدمة الصحفية لقيادة البحرية الأوكرانية - في بيان لها - بأن روسيا نشرت أربع سفن حربية في البحر الأسود، ولم يكن لدى أي منها قاذفات صواريخ.

وذكر البيان، أنه "اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا يوم 6 ديسمبر 2023، كانت هناك أربع سفن معادية في البحر الأسود، وسفينة معادية واحدة في بحر آزوف، وسفينتين معاديتين في البحر المتوسط".. ولم تكن هناك حاملات صواريخ كروز من طراز كاليبر".