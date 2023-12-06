اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت غالبية اسيلع  استقرار فى الأسعار  اليوم الأربعاء:
 
-الطماطم بـ 11 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 22 جنيها.
 
‏-البصل الأبيض بـ 20 جنيها.
 
-‏‎البصل الأحمر بـ 20 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ15 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 15جنيها.
 
بطاطا بـ10 جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15 جنيها.
 
-جوافة بـ 21 جنيها.
 
يوسفى بلدى 13.5 جنيه 
 
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.






أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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