أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي كشف عن شبورة كثيفة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

"القاهرة الإخبارية": انتظام سير الملاحة فى قناة السويس

أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها انتظام سير الملاحة فى قناة السويس.

مصادر: مصر قلقة من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة وترفض التهجير

كشفت مصادر عن قلق مصر من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين، كما رفضت مصر أى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولى.

مصادر: مصر تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

شددت مصادر على تأكيد مصر على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية بقطاع غزة، وضرورة العودة للمسار السياسى لإنهاء هذه الحرب، كذا فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل لاسيما في منطقة شمال القطاع.

نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد فى مصر فيروس جديد أو التهاب رئوى غامض

نفت الدكتورة جيهان العسل أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وجود فيروس جديد أو التهاب رئوى غامض فى مصر والمنتشر فى بعض دول العالم.

عناوين جميع لجان تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

أسامة ربيع: الدفع بأربع قاطرات لقطر سفينة حاويات تعطلت دفتها بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبرى المنسى، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

مد العمل فى المترو غدا ساعة واحدة.. الخميس فقط طوال ديسمبر الجارى

تمد الهيئة القومية للأنفاق، غدا الخميس، ساعات عمل المترو لمدة ساعة، وذلك أيام الخميس فقط خلال شهر ديسمبر، وينشر اليوم السابع مواعيد قيام أخر قطار مترو بالخطوط الثلاثة غدا الخميس بعد زيادة ساعات العمل.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 160جنيها خلال 24 ساعة

هبط سعر الجنيه الذهب خلال ال 24 ساعة الماضية بحوالي 160 جنيها على خلفية هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في مصر ويسجل سعر الجنيه الذهب الآن في الأسواق وقت صياغة هذه السطور 22240 جنيها بدون إضافة مصنعية

تعرف على موعد مباراة الزمالك وساجرادا بعد التعديل..السبت بدلا من الأحد

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن حقق الفوز في أول جولتين أمام أبو سليم الليبى ، و سوار الغينى على الترتيب.

الزمالك: ننتظر رد سبورتنج لشبونة على تقسيط غرامة شيكابالا

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن النادى لم يتلق ردا من سبورتنج لشبونة حتى الآن على طلب القلعة البيضاء بتقسيط غرامة شيكابالا، ومن ثم انتهاء أزمة إيقاف القيد.

رسميًا.. إقالة كيروش من تدريب منتخب قطر قبل أمم آسيا 2023

أعلن الإتحاد القطري، بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء، إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب العنابي قبل منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

تأشيرة إلكترونية لحاملى تذاكر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن وزارة الخارجية السعودية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، أطلقت ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تُقام منافساتها في جدة بين 12 و22 ديسمبر الحالي.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.. الموافقة على 4 مشروعات.. تصميم وتمويل وإنشاء وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بشق الثعبان.. ومشروعان لمحطتى محولات كهربائية لصالح "المجتمعات العمرانية"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

67 مليون ناخب يصوتون فى 11 ألفا و631 لجنة اقتراع وبإشراف 15 ألف قاض.. الهيئة الوطنية تراعى كبار السن وذوى الاحتياجات.. وتضع إرشادات مكتوبة باللجان لذوى الإعاقة السمعية.. وتستحدث بطاقات تصويت "برايل" للمكفوفين

قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، معلنًا أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

رئيس الوزراء يستعرض نتائج مشاركة الرئيس السيسى فى قمة المناخ بدبي.. مدبولى: تنفيذ 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح أسهم في الحد من أزمة الإسكان.. وتعظيم الاستفادة من مقرات تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار في مستهل الجلسة، إلى نتائج مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ـ ضمن أعمال المؤتمر ـ من رسائل مهمة، منها تجديد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، والتنويه إلى أنها كما حرصت في قمة COP27 بشرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتها في هذا الصدد، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية واتخاذ خطوات أكثر طموحاً لكي يخرج مؤتمر "كوب 28" بإطار دولي مُعزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.

مصادر: استمرار فتح معبر رفع لإدخال المساعدات لغزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

أكدت مصادر استمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أنواع الدعم في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع حاليًا.

مصادر: استمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلنت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن استمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل أنواع الدعم فى ظل الأزمة الإنسانية التى يمر بها قطاع غزة حاليا.

إتاحة معرفة لجان الوافدين عبر الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن لجان الوافدين الانتخابية الفرعية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للوافد واختيار المحافظة واللجنة العامة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

جد الشهيدة ريم "روح الروح": شكرى وتقديرى لـ أحمد كوكا وجموع المصريين

تقدم الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة "ريم" المعروف بـ"روح الروح" بالشكر والتقدير إلى النجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي بينديك سبور التركي على اللفتة الجميلة، بإعلان تضامنه مع حفيدته الشهيدة "ريم" التي استشهدت بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

عبور شاحنتى وقود تحملان 40 طنا لقطاع غزة عبر ميناء رفح البري

عبرت شاحنتا وقود تحملان على متنهما أكثر من 40 طنا من الوقود إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء.

اعرف مواصفات امتحان الفيزياء للترم الأول لصفوف النقل بالثانوى العام

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفة امتحان مادة الفيزياء للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحا أن الفئات المستهدفة بالمواصفة: طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام وطلاب المنازل ونزلاء مستشفى 57357، ومن في حكمهم ، للفصل الدراسي الأول مادة الفيزياء للعام الدراسي 2023 2024 م

مواصفات امتحان الأحياء للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى

حدد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفة امتحان الأحياء للفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتوزيع الدرجات والأسئلة والضوابط العامة للورقة الامتحانية.

الحكومة: الحبس شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه حال حفر آبار دون ترخيص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

شبورة كثيفة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الهيئة الوطنية: 115 وسيلة إعلامية و220 متابعا دوليا لمتابعة انتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وجهت الدعوات لكافة الجهات المعنية بالانتخابات والسفارات لمتابعة الانتخابات.

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الأزهرى بجميع المراحل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جميع جداول امتحانات المراحل التعليمية - الابتدائية - الاعدادية - الثانوية، للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2023-2024 ، بالإضافة إلى جداول امتحانات مراحل البعوث الإسلامية، وذلك على النحو الآتى:

"القاهرة الإخبارية": انتظام سير الملاحة فى قناة السويس

أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها انتظام سير الملاحة فى قناة السويس.

مصادر: مصر قلقة من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة وترفض التهجير

كشفت مصادر عن قلق مصر من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين، كما رفضت مصر أى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولى.

مصادر: مصر تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

شددت مصادر على تأكيد مصر على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية بقطاع غزة، وضرورة العودة للمسار السياسى لإنهاء هذه الحرب، كذا فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل لاسيما في منطقة شمال القطاع.

نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد فى مصر فيروس جديد أو التهاب رئوى غامض

نفت الدكتورة جيهان العسل أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وجود فيروس جديد أو التهاب رئوى غامض فى مصر والمنتشر فى بعض دول العالم.

عناوين جميع لجان تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

أسامة ربيع: الدفع بأربع قاطرات لقطر سفينة حاويات تعطلت دفتها بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبرى المنسى، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وزير التعليم: انتهاء تطوير مناهج الابتدائية والإعدادية وجار تحديث الثانوية

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وفدًا من البنك الدولى؛ لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعى.

وقد أعرب الدكتور رضا حجازى عن تقديره للتعاون المثمر والبناء مع البنك الدولى، مؤكدًا أهمية هذا التعاون، والذى يسهم فى تطوير العملية التعليمية وتصحيح المسار بصفة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولى فى عدد من الملفات، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإعداد خطة استراتيجية تضم كل المحاور اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وأهم ما يميز هذه الخطة أنها نشأت نتيجة تحليل قطاعي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة.

الفصائل الفلسطينية تثمن موقف مصر الرافض قطعيا لمشروع تهجير أبناء غزة

ثمنت الفصائل الفلسطينية قبل قليل، دور الموقف المصرى بالرفض القطعى لمشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

كما دعت الفصائل الفلسطينية مصر، للحفاظ على موقفها من التهجير، والتصدي للعدوان الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية.

ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بشكل صحيح

أعلنت المديريات التعليمية، ضوابط تحرير وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بشكل صحيح، للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتى تبدأ منتصف يناير المقبل، وذلك بعد فتح باب التسجيل علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مهام الوظيفة «رقم واحد»..صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدساتير منذ ثورة يوليو.. إبرام المعاهدات وإعلان الطوارئ.. اختصاصات لم تتغير مثل اقتراح قوانين ودعوة البرلمان للانعقاد.. التطور يُقلص الأدوار لصالح فصل السلطات

إبرام المعاهدات وإعلان الطوارئ والحرب.. بعض الاختصاصات لم تتغير مثل اقتراح القوانين ودعوة البرلمان للانعقاد.. التطور السياسى يُقلص الأدوار لصالح الحكومة وفصل السلطات.. ودستور 2014 يضيف رئاسة مجلس الأمن القومى

إنه المسؤول الأول فى بنية النظام، ينضبط بالدستور والقانون، ويأتى على جناح الإرادة الشعبية، ويتشارك الحُكم مع سياسيين أو فنيين؛ لكنه يظل الرقم الأصعب وصاحب القرار الأهم فى منظومة الحُكم. وقد اهتمت دساتير مصر منذ إعلان الجمهورية بتنظيم وضعية الرئيس، والتناول الدقيق للصلاحيات والاختصاصات وما عليه من مهام والتزامات.

ومن واقع قراءة النصوص الدستورية المتتابعة، فى 1956 أو 1971 وتعديلاته وأخيرا 2014، تتجلّى بعض الاختصاصات المتشابهة، وتبرز اختلافات بحسب طبيعة المرحلة وتركيبة النظام.

مرصد الأزهر يحذر من دعوات صهيونية لنزع سلطة الوقف الإسلامى بالمسجد الأقصى

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن شرطة الاحتلال وافقت على الدعوة التي تقدمت بها منظمات الهيكل المزعوم بإقامة "مسيرة المكابين" بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، عشية الاحتفال بـ"عيد الحانوكا" اليهودي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تحت عنوان "طرد الوقف من جبل الهيكل"، والتي تخطط لنزع سلطة الوقف الإسلامي الإداري على المسجد الأقصى المبارك وبسط السيادة الصهيونية الكاملة على مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى المبارك.

الأرصاد تحذر من انخفاض بدرجات الحرارة.. والصغرى بالقاهرة الكبرى تصل 13 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع تبدأ تدريجيا من اليوم وحتى الجمعة لتسود البلاد أجواء باردة على كافة الأنحاء ليلا .

الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة شرق خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة شرق خان يونس، في حين استشهد فلسطيني بمخيم طولكرم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال. عن القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك في الوقت الذى دعا فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العمل على منع اتساع الصراع في قطاع غزة.

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

محمد صلاح يقود ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بحثا عن قمة الدورى الإنجليزى

يحل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب "برامول لين" ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

المدارس توجه طلبة الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية

وجهت المدارس طلبة الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مشددة على أن هذا سيتم لمساعدة الطلاب وتقديم كافة التسهيلات التى تمكنهم من كتابة بياناتهم باستمارة التقدم للامتحانات، موضحة أن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية سهلة وبسيطة، وسيتم إعلانها داخل المدارس حتى يستطيع الطلاب التعرف عليها وتسجيل الاستمارة بكل سهولة.

حكاية وطن.. جهود الدولة لخلق بيئة تشريعية داعمة للمرأة توفر لها الحماية

عملت الدولة على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامن ذلك جليا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين، واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور.

الأحزاب تكثف فعالياتها الجماهيرية قبل بدء الصمت الانتخابى.. تدشين حملات للحث على المشاركة والتصويت بالماراثون الرئاسى

تجرى الاستعدادات لبدء عملية تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، المقررة خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، والتي يسبقها الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وتعكف الأحزاب والقوى السياسية على تكثيف فعالياتها الجماهيرية لدعم مرشحيها قبل بدء فترة الصمت.