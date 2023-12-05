EDEX 2023.. وزير الإنتاج الحربى يلتقي وزير صناعة التكنولوجيا بأرمينيا

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى الوزير روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا وذلك ضمن فاعليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية " EDEX 2023" والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 4 ديسمبر حتي 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض.

استهل الوزير " محمد صلاح " اللقاء بالترحيب بالوزير " خاتشاتريان " والوفد المرافق ، وتم التأكيد علي عمق العلاقات بين الجانبين والتطور الملحوظ التي شهدته العلاقات على مستوى كافة الاصعدة وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جلياً من خلال زيارة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة أرمينيا فى يناير 2023 وكذلك مشاركة الوزير فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا في القمة العالمية للمناخ COP27 التي عُقدت في شرم الشيخ بشهر نوفمبر 2022.

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري المصري ، مؤكداً علي الدور الأساسى للوزارة والذي يتمثل في تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة ، موضحاً أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة .

من جانبه عبر روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مضيفاً أن دولة أرمينيا تشارك بقوة فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2023" وذلك من خلال عدد " 13 " شركة أرمينية تعمل فى مختلف مجالات الصناعات الدفاعية ، معرباً عن اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، خاصةً في ظل علاقات الصداقة (الأرمينية – المصرية) المتينة والممتدة تاريخياً، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصاً مجال التحول الرقمي والإستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مباديء الثورة الصناعية الرابعة ، مؤكداً أن افتتاح المعرض فى ذلك التوقيت جاء ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

عقب ذلك حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى علي اصطحاب الوفد الأرمينى بجولة داخل جناح الوزارة في معرض " EDEX 2023" استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة .