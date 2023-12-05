EDEX 2023.. وزارة الإنتاج الحربى تبحث التعاون مع وزارة الدفاع التشيكية

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، رادكا كونديرلوفا مدير التعاون الصناعي بوزارة الدفاع التشيكية، بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

أكد الوزير "محمد صلاح" على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والتشيك، مشدداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز أوجه التعاون مع الشركات التشيكية في المجالات المختلفة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، كما أشار إلى موضوعات التعاون القائمة والمقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات التشيكية في العديد من المجالات ومن بينها موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية مثل (توريد الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية، مكونات خرطوش الصيد، لفات الصفيح المنحس، ماكينات CNC متعددة المحاور، المخارط، المكابس)، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معرباً عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع "وزارة الدفاع التشيكية" لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.

من جانبها أشادت رادكا كونديرلوفا بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحاً، وأضافت أن اهتمام الجانب التشيكي بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، لافتة إلى أن هذا العام يشهد المشاركة الثالثة لدولة التشيك بمعرض "EDEX" حيث شاركت في النسخة الأولى و الثانية من المعرض عامي 2018-2021، مشيدة بتنظيم "EDEX 2023" ومعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري الذي يشهد تميزاً وتطوراً كبيراً بالنسخة الثالثة من المعرض.