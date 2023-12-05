22 يناير.. الحكم على المتهم بقتل شخص والشروع فى قتل صديقه بالعجوزة

كتب أحمد إسماعيل

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 22 يناير المقبل للحكم على عاطل متهم بقتل شخص والشروع فى قتل صديقه بالعجوزة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخرى وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبدالرشيد وصلاح السيد.

كانت النيابة العامة أحالت "ى.ح.ح" 24 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمة القتل عمد، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 26355 لسنة 2022 جنايات العجوزة.

كشفت التحقيقات تورط المتهم فى قتل "سيد.م.ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله صديقه "محمود. ا. س"، وتوجه إلى مكان تواجد الأخير وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله إلا أنه حاد عن هدفه وأصابه فقط، واصابت رصاصة "سيد. م. ع" فأحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه للمتهم تهمه أحرز سلاح ناري مششخن فردي الطلقات، وسلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.