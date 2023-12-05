اليوم السابع
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12 مركزا انتخابيا و19 لجنة فرعية فى الطالبية استعدادا لانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:40 ص
12 مركزا انتخابيا و19 لجنة فرعية فى الطالبية استعدادا لانتخابات الرئاسة انتخابات - ارشيفية
كتبت - مرام محمد

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خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و19 لجنة فرعية في حي الطالبية، لاستقبال 151 ألفًا و992 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
 
ويكثف الحي وبالتنسيق مع مختلف الجهات والإدارات المختصة جهوده للانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية والاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كل التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وتشهد استعدادات الحي، تكثيف أعمال النظافة ورفع كل الإشغالات في محيط المقار وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة أكدت رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.
 






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