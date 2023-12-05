وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى التجريبى المصرى نكس سات 30 يناير

كتب محمود راغب

عقدت وكالة الفضاء المصرية ، اجتماع مع قيادات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، حيث تم عقد اجتماع في مقر الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، الجهة الصينية المسئولة عن مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 والمسئولة أيضاً عن تصميم وتنفيذ المحطة الأرضية للقمر مصر سات 2.

وحضر الاجتماع من الجانب الصيني وانغ هايتا، نائب رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ودينج هينج، نائب مدير عام الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، وتشو تشيوان، مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ووانغ هايشياو، نائب مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.

كما حضر الاجتماع لين مو، نائب رئيس DFH، و السيد تان تيان، نائب كبير المصممين في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، والسيد لي جيلين، كبير خبراء بشركة Space Star Technology Cooperation، وتشين يوانوي نائب كبير المصممين بشركة Space Star Technology Cooperation.

وفي أثناء الاجتماع تم مناقشة أوجهه التعاون المستقبلية في مجال نقل تكنولوجيا تصميم وتنفيذ الأقمار الصناعية، وكيفية تعظيم الإستفادة من الخبرات المكتسبة في تنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 وكذا تأسيس مركز الجميع والتكامل والاختبار.

كما تم عقد اجتماع مع الجهة الصينية المسئولة عن العلاقات الدولية في مجال الفضاء حيث حضر الاجتماع من الجانب الصيني، فو زهيهنيج، رئيس شركة سور الصين العظيم، وشن يانجين، نائب رئيس شركة سور الصين العظيم، و "وه شاو" مدير عام شؤون أفريقيا وأمريكا، و دينج جيي، القائم بأعمال المدير العام لقسم خدامات الإطلاق، و شي ليكس يونج، مدير بقسم خدمات الإطلاق، و لي زهين هيو، مدير بقسم خدمات الإطلاق.

وفي أثناء الاجتماع تم مناقشة جاهزية إطلاق القمر الصناعي التجريبي المصري نكس سات والمزمع إطلاقه في 30 يناير 2024، حيث أكد الجانب الصيني علي موعد الإطلاق، كما تم مناقشة المهام الفضائية الخاصة بوكالة الفضاء المصرية والمخطط إطلاقها في عام 2024.