وزير التعليم لـ"الشاهد": تكلفة إنشاء الفصل حاليا تصل إلى 800 ألف جنيه

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبني المدارس وفق خريطة، مشيرًا إلى أن الكثافات تختلف في مصر من منطقة لأخرى، فهناك مناطق كثافتها عالية وأخرى معتدلة جدا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "هناك مدارس في الجيزة والقاهرة بها كثافات عالية، وليس لدينا مساحة للبناء فيها، وحتى لو كان لدينا المبلغ المالي والاعتماد فإننا لا نجد المساحة اللازمة للبناء وهو ما يجعلنا نخرج من الحيز العمراني للطلاب".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "هنا، نقول إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون معنا ويبني مجمعات مدرسية، ولجأنا إلى نظام المجمعات المدرسية، بحيث يكون لدينا مجمعات بها المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية".

وأشار، إلى أن تكلفة إنشاء وتأسيس الفصل كانت تقدر بـ500 ألف جنيه منذ 4 سنوات، ولكن في هذه اللحظة، فإن هذه التكلفة قد تتعدى 800 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الوزارة في حاجة إلى ميزانية ضخمة.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص ويتناقش معه في تفاصيل غاية في الدقة.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث معه في أول اجتماع بعد تكليفه بالوزارة عن عدد المعلمين، وعن طبيعة المناهج هل تختص بالمادة العملية أو بنواحي الشخصية، كما سأل الرئيس عن ميزانية تشغيل المدرسة.

وأكد أن الرئيس السيسي يسأل في تفاصيل دقيقة جدًا وهو متابع ومنصت للحديث ويجري حوارًا لكي يكون هناك قناعة بالحوار، مشيرًا إلى التعليم الفني أخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الرئيس، وكذلك المدارس المتميزة وجودة التعليم حتى الغياب في المدارس.

و قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه تولى الوزارة بعد فترة كورونا وكان الطلاب لا يحضرون للمدارس، وكان لابد وقتها من عمل أساليب جديدة تجذب الطلاب للمدارس.

وأضاف أنه تم عمل يوم ترفيهي ويوم ثقافي، وتم إعادة أعمال السنة، وتخصيص نشاط بحثي لكل فصل لأن تعليمنا تنافسي حتى يتم تجهيزه لسوق العمل.

وتابع، أن الرئيس السيسي سأله عن توقعه عن نسب الحضور بعد هذه العوامل حتى يكون مسئولًا عنه، فأكد أنه يتوقع أن تصل من 75 إلى 80%.