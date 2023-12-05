اليوم السابع
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فى عطلة نصف العام الدراسى..

وزير الأوقاف: مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" ستنطلق فى 5 آلاف مسجد

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:00 ص
وزير الأوقاف: مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" ستنطلق فى 5 آلاف مسجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، إن برنامج ختم القرآن بالمساجد الكبرى، الذى أطلقته وزارة الأوقاف يعد أحدث برامجها في خدمة القرآن الكريم برنامج "صحح قراءتك" من خلال مجلس تلاوة يومي بعد صلاة العشاء ، ويتم من خلاله ختم القرآن الكريم تلاوة بالمسجد كل ستة أشهر،وتستهدف المرحلة الأولى خمسمائة مسجد قبل نهاية 31/12/2023م وقد تم تطبيقها بالفعل في نحو مائة مسجد.
 
وأضاف أن الوزارة أطلقت أيضا مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والتي ستنطلق في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام الدراسي، مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
 
وتابع ان برنامج المنبر الثابت تم تنفيذ عدد (39870) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد (1012) مسجد على مستوى الجمهورية ، اما عن الدروس المنهجية فقد تم تنفيذ عدد ( 52272) درسًا منهجيًًّّا ، على النحو التالي : 
 
• عدد (48000) درسً من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد (1000) مسجد على مستوى الجمهورية .
 
• عدد (4272) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات ، وذلك بعدد (89) مسجدًا على مستوى الجمهورية.
 
 






وزارة الاوقاف

المنبر الثابت

صحح قراءتك

حصن طفلك بالقران



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