اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث صحراوى المنيا

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:46 م
وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث صحراوى المنيا وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حادث التصادم، الذى وقع إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالى شرق محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا، وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
 
كما تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعى، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.






وزيرة التضامن

حادث المنيا

حادث الطريق الصحراوى بالمنيا



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