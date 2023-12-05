وزارة التعليم: 30% من أسئلة امتحان الثانوية 2024 للمستويات العقلية البسيطة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 30% من أسئلة امتحان الثانوية العامة 2024، ستكون لقياس المستويات العقلية البسيطة، مشددة على أن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية للثانوية العامة ستكون مثل العام الماضى، ولا تغيير فى المواصفات، حيث تستهدف الأسئلة قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى، وستكون الأسئلة بواقع 85% اختيار من متعدد و15% مقالية موزعة على المقرر الدراسى لكل مادة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تبدأ منتصف يونيو 2024، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، مؤكد أن الامتحانات سوف تعقد وفق ضوابط العام الماضي سواء مو حيث شكل ومواصفات الأسئلة أو عددها وأيضا أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى توزيع الاسئلة على المنهج الدراسى واختيار جزئيات الامتحانات لكل المواد من بنك الأسئلة.

ويتم إعداد إجراءات وشروط التقدم للامتحانات وتحديد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024، مع تحديث بيانات الأعضاء الذين سيتم تكليفهم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين، كما أكدت الوزارة أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في إطار ضبط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، جاء على رأسها منع تحويلات الطلاب للأماكن التي تشهد شغب، كما أن التحويلات التي تمت جاءت في إطار قانونى بعد موافقة اللجنة المركزية بالوزارة.