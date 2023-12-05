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وزارة التعليم: إعداد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الأوبن بوك

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 07:00 ص
وزارة التعليم: إعداد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الأوبن بوك وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2024، تعقد وفق نظام الأوبن بوك مثل العام الماضى، حيث يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التى يحتاجها الطالب للحفظ.
 
وأوضحت الوزارة، أن الهدف من استخدام كتيب المفاهيم "open book" خلال امتحانات الثانوية العامة، هو أن لا ينشغل الطلاب بالحفظ بل بتشغيل المخ والتفكير ويتضمن كتيب المفاهيم مفاهيم أساسية لا نريد أن يحفظها الطالب ثم تأتى الأسئلة لنقيس الفهم سواء السطحى أو العميق والتحليل والتركيب لدى الطلاب ومن ثم يتم تزويده بكتيب مفاهيم به معلومات أساسية قد يتم توظيفها فى الإجابة عن الأسئلة.
 
وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تبدأ منتصف يونيو 2024، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، مؤكد أن الامتحانات سوف تعقد وفق ضوابط العام الماضي سواء مو حيث شكل ومواصفات الأسئلة أو عددها وأيضا أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى توزيع الاسئلة على المنهج الدراسى واختيار جزئيات الامتحانات لكل المواد من بنك الأسئلة.
 
ويتم إعداد إجراءات وشروط التقدم للامتحانات وتحديد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024، مع تحديث بيانات الأعضاء الذين سيتم تكليفهم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين، كما أكدت الوزارة أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في إطار ضبط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، جاء على رأسها منع تحويلات الطلاب للأماكن التي تشهد شغب، كما أن التحويلات التي تمت جاءت في إطار قانونى بعد موافقة اللجنة المركزية بالوزارة.
 
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

تطوير امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024

محاور تطوير الثانوية العامة

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة

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