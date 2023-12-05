هندية تدخل مطار بنجالورو بتذكرة مزيفة لتوديع صديقها

كتب خالد إبراهيم

في انتهاك لأمن مطار بنجالورو الهندى، دخلت مهندسة برمجيات مقيمة فى المدينة مطار كيمبيجودا الدولى بتذكرة طيران مزورة يوم الأحد ورافقت صديقها حتى نقطة التفتيش الأمنى قبل الصعود، والتى يُسمح للركاب فقط بالوصول إليها.



مطار

تم القبض على هاربيت كور ساينى، 26 عاما بينما كانت تحاول الخروج من صالة المغادرة من البوابة، وادعت أنها تركت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها بالخارج، واعترفت لاحقًا بإنشاء تذكرة إلكترونية مزيفة، قائلة إن صديقها ليس على ما يرام وأنها تريد مرافقته حتى صعود الطائرة، وفقا لـ times of india.

تم رفع قضية ضد ساينى بموجب القانون الهندى بتهمة استخدام وثيقة مزورة حقيقية، وتم تقديمها أمام المحكمة التى وافقت على الإفراج عنها بكفالة يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن ساينى ابتكرت تذكرة إلكترونية مزورة لرحلة طيران إنديغو من بنغالورو إلى رانشى واستخدمها للدخول إلى صالة المغادرة فى انتهاك صارخ لقواعد أمن المطار.

وفقًا للشكوى المقدمة من كيران كومار، مفتش فرعى فى الشرطة، جاءت ساينى مع صديقها ودخلت المحطة من بوابة المغادرة، وأظهرت التذكرة الإلكترونية المزورة على هاتفها للموظف عند بوابة الدخول.

بعد حوالى نصف ساعة، حاولت ساينى الخروج من صالة المغادرة من البوابة رقم 9، وأخبرت كومار أنها تركت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها خلفها وتحتاج إلى الخروج لإحضاره، عندما طلب منها إظهار وثائق سفرها عند مكتب تسجيل الوصول بشركة الطيران، وجد الموظفون هناك أن تذكرتها الإلكترونية مزورة.

وفى هذه الأثناء، سافر صديقها غير مدرك ما حدث لصديقته، وقال ضابط شرطة كبير يقود التحقيق إن ساينى قامت بتحرير تذكرة شارما الإلكترونية على هاتفها المحمول، باستخدام برنامج كتابة PDF، وغيرت الاسم والجنس والعمر على التذكرة الإلكترونية لخطيبها وعرضت التذكرة المزيفة لموظف CISF عند البوابة للدخول إلى صالة المغادرة.