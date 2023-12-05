اليوم السابع
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هل تدين حماس؟.. سؤال سيطر على وسائل الإعلام العالمية وتحول لأضحوكة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:36 م
هل تدين حماس؟.. سؤال سيطر على وسائل الإعلام العالمية وتحول لأضحوكة بيرس مورجان
كتب آسر أحمد

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تزامناً مع العدوان على قطاع غزة الغاشم في السابع من أكتوبر الماضي، انطلقت وسائل الإعلام العالمية بشكل فج للدفاع عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين، وسرعان ما انكشف الغطاء المزيف عن الكثير من وسائل الإعلام العالمية والتي كانت تدعى الحياد والمصداقية، واتضحت الأجندة التي ينفذها الكتاب والمذيعون الأمريكيون والأوروبيون لخدمة الكيان الصهيوني واعتداءاته.

ومن ضمن تلك الظواهر التي انتشرت بشكل كبير في وسائل الإعلام العالمية هو سؤال "هل تدين حماس"، الذي بادر الكثيرين من المذيعين والمذيعات والكتاب الصحفيين في إضافته في أول حوار يقومون بإجرائه مع أى طرف أيا كان، لتظهر للعلن أجندتهم التي هدفها هي إبراز حماس بالإرهابية، وبالتالي يعطي الحق للكيان الصهيوني للدفاع عن نفسه والتبرير للمجازر والإبادة الجماعية.

 

وسرعان ما تحول السؤال الذى سيطر على كل الحوارات التي تم إجراؤها عبر المنصات العالمية إلى "أضحوكة"، وتريند ساخر يغرد عليه الآلاف من جميع أنحاء العالم، وكان آخرهم الصحفى الأمريكي جاكسون هينكل، الذى نشر صورة للمذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، الذي ابتدع السؤال في البداية، وهو يجلس على فراش أحد المستشفيات، وكتب هينكل ساخراً "اعذرني يا دكتور، قبل أن تقوم بإجراء العملية الجراحية لدي سؤال لك، هل تدين حماس؟".







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