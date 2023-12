هل تدين حماس؟.. سؤال سيطر على وسائل الإعلام العالمية وتحول لأضحوكة

تزامناً مع العدوان على قطاع غزة الغاشم في السابع من أكتوبر الماضي، انطلقت وسائل الإعلام العالمية بشكل فج للدفاع عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين، وسرعان ما انكشف الغطاء المزيف عن الكثير من وسائل الإعلام العالمية والتي كانت تدعى الحياد والمصداقية، واتضحت الأجندة التي ينفذها الكتاب والمذيعون الأمريكيون والأوروبيون لخدمة الكيان الصهيوني واعتداءاته.

ومن ضمن تلك الظواهر التي انتشرت بشكل كبير في وسائل الإعلام العالمية هو سؤال "هل تدين حماس"، الذي بادر الكثيرين من المذيعين والمذيعات والكتاب الصحفيين في إضافته في أول حوار يقومون بإجرائه مع أى طرف أيا كان، لتظهر للعلن أجندتهم التي هدفها هي إبراز حماس بالإرهابية، وبالتالي يعطي الحق للكيان الصهيوني للدفاع عن نفسه والتبرير للمجازر والإبادة الجماعية.

🚨🇮🇱 “Excuse me, Doctor, before you perform my surgery I have one question for you: DO YOU CONDEMN HAMAS?” - Piers Morgan pic.twitter.com/mLeJu22Ofm