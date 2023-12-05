نيجيريا: تسجيل أعلى معدلات إصابة بالسل في ولاية "كانو" خلال 2022

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أفادت السلطات الصحية بولاية "كانو" في شمال نيجيريا بارتفاع الإصابات بمرض السل بين سكان الولاية، التي تعد الأكثر ازدحامًا بالسكان، حيث تم تسجيل 26 ألفا و271 إصابة خلال عام 2022، وهو معدل الإصابة الأعلى في تاريخ البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن إصابة فرد واحد بالسل في الولاية يعنى انتقال العدوى لما بين 10 إلى 15 فردًا آخر نتيجة ازدحام السكان، وهو ما أكدته الأبحاث الطبية الميدانية والمسوح الصحية التي جرت بمعرفة خبراء مكافحة الأوبئة النيجيريين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.