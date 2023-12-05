اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نيجيريا: تسجيل أعلى معدلات إصابة بالسل في ولاية "كانو" خلال 2022

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:00 م
نيجيريا: تسجيل أعلى معدلات إصابة بالسل في ولاية "كانو" خلال 2022 نيجيريا
أ ش أ

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أفادت السلطات الصحية بولاية "كانو" في شمال نيجيريا بارتفاع الإصابات بمرض السل بين سكان الولاية، التي تعد الأكثر ازدحامًا بالسكان، حيث تم تسجيل 26 ألفا و271 إصابة خلال عام 2022، وهو معدل الإصابة الأعلى في تاريخ البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن إصابة فرد واحد بالسل في الولاية يعنى انتقال العدوى لما بين 10 إلى 15 فردًا آخر نتيجة ازدحام السكان، وهو ما أكدته الأبحاث الطبية الميدانية والمسوح الصحية التي جرت بمعرفة خبراء مكافحة الأوبئة النيجيريين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.







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