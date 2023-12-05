نيابة أسوان تبدأ تحقيقاتها فى واقعة وفاة سيدة بجرعة "بنج زيادة"

أسوان – عبد الله صلاح

بدأت النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عصام خليفة المحامى العام لنيابات أسوان، التحقيقات فى واقعة وفاة سيدة داخل إحدى العيادات الطبية نتيجة جرعة مخدر خاطئة "بنج زيادة" أثناء خضوعها لعملية عظام فى الكتف.

واستدعت النيابة، شهود العيان وأسرة السيدة الضحية لسماع أقوالهم، حول الواقعة التى حملت بلاغ برقم 16097 لسنة 2023 جنح أول أسوان، كما انتدبت النيابة، الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفاة "أسماء.ص.م" 41 سنة، تقيم منطقة الخزان بأسوان، للوقوف على أسباب الوفاة، واستعجال تقرير الطب الشرعى فى الواقعة.

وكان بلاغاً قد وصل إلى قسم شرطة أول أسوان، من أسرة سيدة تدعى "أسماء.ص.م" 41 سنة، تقيم منطقة الخزان بأسوان، يشتكون أنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة خطأ طبى فى جرعة "بنج زيادة" خلال محاولة إسعافها من إصابتها بخلع فى الكتف داخل إحدى عيادات العظام بمدينة أسوان، وتحرر المحضر رقم 16097 لسنة 2023 جنح أول أسوان، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.