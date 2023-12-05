ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 5/12/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 36: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:18
مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:01
موعد صلاة الظهر 11:42 م
موعد صلاة العصر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:49
وقت صلاة الظهر 11:34
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:18
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