ننشر أماكن لجان المغتربين بمحافظة الغربية.. 16 لجنة فى 8 مراكز ومدن

الغربية محمد طارق

أعلنت الأجهزة التنفيذية فى محافظة الغربية، برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أماكن لجان المغتربين الموزعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لإتاحة الفرصة للمغتربين بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وينشر "اليوم السابع" أماكن اللجان وهى "مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات مدينة طنطا، محطة سكك حديد قطارات طنطا بمدينة طنطا، مدرسة محمد الخولى الابتدائية بسبرباى مركز طنطا، مدرسة بثينة أحمد النجار قرية كنيسة دمشيت، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا قرية دفرة، مدرسة المحلة الثانوية للغات ثالث المحلة، مجمع مواقف المحلة ثانى المحلة، مبنى الإرشاد الزراعى مركز بسيون، ديوان مركز مدينة كفر الزيات، هندسة رى قبلى كفر الزيات، مدرسة كفر الحاج داود الابتدائية السنطة، معهد فتيات السنطة الأزهرى، مركز الرعاية الصحية بقرية سنبو، مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات بمدينة زفتى، مدرسة أحمد على الإعدادية بنين سمنود، مدرسة ميت عساس الإعدادية بنات مركز سمنود".