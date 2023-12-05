مصرع 9 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة فى مناطق جنوب الهند

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لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في الهند جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات عارمة بمناطق جنوب البلاد، وذلك قبل ساعات من وصول إعصار شديد إلى اليابسة.

ونقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن مكتب الأرصاد الجوية قوله "إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار "ميتشونج" ساحل ولاية "أندرا براديش" حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه سيكون مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

ومن المتوقع أن تغمر مياه الأمطار أجزاء مختلفة من الولاية خلال ال24 ساعة القادمة، وهو ما دفع السلطات إلى إجلاء ما لا يقل عن 8000 شخص للحفاظ على أرواحهم.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي واقتلاع الأشجار، كما تم إلغاء أكثر من 140 رحلة قطار و40 رحلة جوية في ولاية "أندرا براديش

وعلى الجانب الآخر أعلنت الشرطة الهندية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب اثنان آخران إثر سقوط السيارة التي كانت تقلهم في واد بمقاطعة "ماندي".

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.

وكان ستة أشخاص قد لقوا حتفهم فيما أصيب ستة آخرون إثر وقوع حادث مماثل أمس الاثنين حيث سقطت الحافلة التي كانت تقلهم في واد بمقاطعة "شيملا".