مصرع 14 شخصا وإصابة 30 آخرين إثر تحطم حافلة غرب تايلاند

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لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 أخرين إثر تحطم حافلة غرب تايلاند في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحادث وقع في إقليم "براشواب خيري خان"، بينما كانت الحافلة متجهة من العاصمة بانكوك إلى إقليم سونجخلا في أقصى الجنوب.

من جانبه، قال مسئول بالشرطة المحلية "إن الحافلة كانت تقل 49 شخصا عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بشجرة بالقرب من متنزه وطني، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.