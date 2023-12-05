مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص فى مرسى علم بسبب السيول

لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 آخرين فى انقلاب سيارة بأحد طرق مدينة مرسى علم بسبب السيول، وقال مسئولو مرفق إسعاف البحر الأحمر، إنه تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وتبين أن المتوفى يعمل بإحدى الشركات الخاصة للمعدات الثقيلة العاملة بأحد مناجم الذهب بمنطقة غرب مرسى علم، حيث جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
كما تبين أن المتوفى يدعى أحمد سمير شعبان إبراهيم مهندس ميكانيكا من منطقة باب شرق الإسكندرية، وأخطرت الأجهزة المختصة بالحادث.
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