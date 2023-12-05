اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:25 م
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مصرع طفلة صدمتها سيارة بالشرقية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:06 م
مصرع طفلة صدمتها سيارة بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقيت طفلة مصرعها؛ إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها بنزلة كوبرى الأشرف اتجاه الزقازيق، بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة بواسطة الأهل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق بوصول " حنين إ ال " 6 سنوات مقيمة بقرية الأشراف مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بها بنزلة كوبرى الأشراف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



 







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