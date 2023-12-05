مشاركة فرنسية مميزة فى معرض إيديكس 2023..صور

كتبت رباب فتحى

شارك عدد من أكبر الشركات الفرنسية في معرض إيديكس لصناعات الدفاع لعام 2023، ومن بين أكبر الشركات الفرنسية العارضة شركة رافال، التي تعرض الطائرات التي تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

كما شاركت شركة نافال الفرنسية في المعرض وهى مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري والطاقة البحرية المتجددة.



نافال

وكذلك شاركت مجموعة تاليس الفرنسية وهي مجموعة متعددة الجنسيات، وتعمل في تصميم وبناء الأنظمة الكهربائية وتوفير الخدمات لأسواق للطيران والدفاع والنقل والأمن.

وتعمل الشركة في مجالات الدفاع الاتصالات اللاسلكية والأمن الالكتروني والذكاء الاصطناعي والرادرات والتدريب والمحاكاة.



مشاركة فرنسا فى ايديكس

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إ يديكس 2023 » خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة .



رافال

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.