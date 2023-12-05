محافظ جنوب سيناء يستعرض جهود تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال فعاليات مؤتمر تغير المناخ كوب 28 بدبي ، جهود الدولة المصرية لتمكين شرم الشيخ من مواجهة الكوارث وإجراءات تحويلها إلي مدينة خضراء، وذلك خلال اجتماع التحول المستدام للمدن تجربة شرم الشيخ بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعنيين والمختصين من وزارة البيئة المصرية.

وأوضح المحافظ، أن التجربة شملت ثلاث محاور رئيسية هي التخلص من استخدام أكياس البلاستيك، وشواطئ خالية من أى ملوثات، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة.

وتوضيحا للخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الشأن أوضح المحافظ أنه تم دعم عملية تحويل فنادق شرم الشيخ لفنادق خضراء صديقة للبيئة، وحصل عدد من الفنادق علي النجمة الخضراء بالتعاون مع وزارة السياحة في إطار تحويل جميع فنادق المدينة إلي فنادق صديقة للبيئة والتي تعمل بالكامل علي استخدام الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات، واستعمال أكياس الكرتون بدلا من البلاستيك وزيادة المساحات الخضراء بها.

وتم تغيير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ من أجل الترويج السياحي بمطار شرم الشيخ الدولي، سيارات الأجرة، عربات الشحن، الشوارع والميادين، ولافتات المحال التجارية، والمراكب والميناء البحري، وجميع الأماكن الحيوية والسياحية، تحويل سيارات الأجرة وسيارات النقل الجماعي الي سيارات تعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات بسيارات كهربائية.

والانتهاء من مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمدينة شرم الشيخ حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري من خلال بناء سدود وحواجز لحماية المدينة.

وفي إطار جهود الدولة لتمكين شرم الشيخ من مواجهة الكوارث، أشار المحافظ إلي إنشاء مركز قيادة وتحكم نظام إنذار لتأمين المدينة والحافلات السياحية الهدف منه تأمين المدينة والطرق الداخلية وأيضا الطرق الرئيسية من خلال تركيب الكاميرات البانورامية والأمنية والحرارية بعيدة المدى لفرض السيطرة الأمنية وتأمين خطوط سير الحافلات السياحية والسائحين.

وكذا إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ وتوفير المعلومات الدقيقة لمتخذي القرار ودعم خطط التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة مؤمنة بالكامل.

وأشار المحافظ إلى أنه تتويجا لتلك الجهود فانه تم اعتماد مدينة شرم الشيخ كأول مدينة في افريقيا مركزا المرونة والقدرة علي الصمود في مواجهة الكوارث.