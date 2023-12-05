محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال التشطيبات بنادى الهجن والفروسية والمجمع الحكومى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

ووجه بزراعة نخيل على جانبي المدخل الرئيسي للنادي، وسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح واستكمال تجهيز وتسوية مضمار السباق بطول 5 كم، كما تابع أعمال الإنشاءات بالقرية التراثية الملحقة، موجهًا بتوصيل الكهرباء للمحال الموجودة بمعرض المنتجات الحرفية والتراثية وإنشاء مناطق استراحات على الطراز البيئي داخل ساحة المعرض.

كما تابع المحافظ أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بالمجمع الحكومى المميكن للمحافظة، وشدد على سرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة و ممشى الدراجات والمشاة، وتمهيد الطرق الداخلية المؤدية للمدينة الرياضية. كما تفقد أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا باستكمال تركيب الإنترلوك بمحيط السور الخارجي للعاصمة وتطوير الجداريات المحيطة بمدخل المطار لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة.