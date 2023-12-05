محافظ الجيزة يدعو الشباب للمشاركة فى مهرجان إبداع للإعلان عن مواهبهم

كتبت – مرام محمد

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بفعاليات النسخة الـ12 من مهرجان "إبداع" ، والذى تقيمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المهرجان، والذي بدأت فعالياته أكتوبر الماضي وتستمر حتى إبريل 2024 يجرى انعقاده داخل الجامعات المصرية بالمجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذى يمكن الشباب من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة من الاستفادة بفعاليات وفقرات المهرجان والتى ستتضمن تكريم للفائزين وفرصاً لتنمية وتطوير مهاراتهم على أيدى متخصصيين.

ويدعو المحافظ الشباب من أبناء المحافظة للمشاركة والاستفادة من المهرجان للإعلان عن مواهبهم ومهاراتهم واستثمار الفرصة لعرضها على الجمهور وتقييمها من خلال لجان التحكيم والإشراف التابعة للمهرجان.