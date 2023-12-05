محافظ أسوان: انتهاء إنشاءات مكتبة مصر العامة بتكلفة 68 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمكتبة مصر العامة والتشطيبات النهائية ، بتكلفة 68 مليون جنيه على مساحة 3200 م2 ، وذلك استعداداً لقرب إفتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة.

ووجه اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، إلى وضع اللمسات الجمالية ، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار ، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى.

وأوضح ، أنه تم إجراء إختبارات بإشراف المحافظ شخصياً لإختيار الكوادر البشرية ، مع العمل على تأهيلهم من خلال الدورات التدريبية المتقدمة ، كما كلف أشرف عطية بتطوير ورفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية.

وأشار، إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى استيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى.