مباحثات بين رئيس العربية للتصنيع ووزير دفاع بوركينا فاسو على هامش إيديكس

كتب زكى القاضي

بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو الشقيقة، والوفد المرافق، تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق علي تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو .

ويضم معرض إيديكس 22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال، من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) شركة عارضة من (46) دولة لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح.