ماذا تقدم للسيدة المتعرضة للعنف؟ وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن السيدات اللواتى يتعرضن للعنف يمكن مساعدتهن بالتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية التى تقدم خدمات صحية للناجيات من العنف.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: من الممكن أن تكون السيدة التى تعرضت للعنف غير مستعدة للحديث ويمكن أن يتم اختيار وقت مناسب تستطيع الحديث فيه.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان: يجب البقاء على تواصل مع السيدات الذين تعرضن للعنف مع التأكد من مأمونية التواصل والاتصال.

يذكر أن قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان يولى اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الطبية والنفسية لاحتياجات النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن منشآت الرعاية الأولية "الوحدات الصحية" تعد أول جهة صحية تلجأ لها النساء اللاتي يتعرضن للعنف.

ويشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية والتمريض يعمل على رفع الوعي المجتمعي، لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والوصول إلى النساء اللائي يتعرَّضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي لهن ولأطفالهن من خدمات، بداية من الإسعافات النفسية الأولية للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات، وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف، وتيسير الحصول على الخدمات الداعمة فى القطاعات الأخرى التي تحتاج إليها السيدات اللواتي يتعرَّضن للعنف ويرغبن فى الحصول عليها، والمساهمة في منع تكرار العنف من خلال تحديد النساء اللواتي يعانين من العنف وأطفالهن في مرحلة مبكرة، وتوفير الرعاية، وخدمات الإحالة إلى جهة الاختصاص طبقاً لاحتياجهن.