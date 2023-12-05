اليوم السابع
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"كونا" تبرز دعوة الرئيس السيسي بالعمل الدولى على الدفع بإنفاذ حل الدولتين

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:53 م
"كونا" تبرز دعوة الرئيس السيسي بالعمل الدولى على الدفع بإنفاذ حل الدولتين الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الى ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وسلطت الوكالة الضوء على لقاء الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يزور القاهرة حاليا، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية لاسيما التصعيد في قطاع غزة .

وأشارت "كونا" إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن. 

وذكرت "كونا" أن الرئيسين استعرضا سبل تعزيز هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الطاقة مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

 







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