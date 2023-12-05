"كونا" تبرز دعوة الرئيس السيسي بالعمل الدولى على الدفع بإنفاذ حل الدولتين

وسلطت الوكالة الضوء على لقاء الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يزور القاهرة حاليا، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية لاسيما التصعيد في قطاع غزة .

وأشارت "كونا" إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن.

وذكرت "كونا" أن الرئيسين استعرضا سبل تعزيز هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الطاقة مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.