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قمة المناخ بدبى Cop28 تناقش اليوم تقارير فجوة التكيف والانبعاثات

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:25 ص
قمة المناخ بدبى Cop28 تناقش اليوم تقارير فجوة التكيف والانبعاثات cop 28 - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

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يستضيف برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الثلاثاء حدثين متتاليين في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذى تستضيفه دولة الإمارات فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 من الشهر الحالى، حيث يتم مناقشة تقريرين  رئيسيان  الصادرين  مؤخرا وهما تقرير فجوة التكيف وتقرير فجوة الانبعاثات.
 
ويعد التقرير الخاص بفجوة التكيف الخاص ب مجال التكيف مع المناخ أحد التقارير التى يكون  التقدم  بطىء جدا في حين أنه ينبغي أن يتسارع لمواكبة هذه التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، ويتم مناقشته بتوقيت دولة الإمارات الساعة التاسعة صباح اليوم 
 
أما التقرير الثانى فهو التقرير الحاصل بفجوة الانبعاثات، حيث وجدت أن العالم يتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة أعلى بكثير من أهداف اتفاق باريس ما لم تقدم الدول أكثر مما وعدت به، وتتم مناقشته بتوقيت دولة الإمارات الساعة العاشرة صباح اليوم .
 
 
 






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