قطر والسعودية تبحثان العلاقات الثنائية وتوقعان مذكرات تفاهم المشترك

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بحثت قطر والسعودية سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، وخصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك في الدوحة، برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشهد الشيخ تميم بن حمد والأمير محمد بن سلمان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.

وفي السياق ذاته، وقعت قطر والسعودية، اليوم الثلاثاء، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك شملت عدة مجالات من بينها الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والمصارف، والحوكمة الرقمية، والثقافة، والرياضة والشباب.