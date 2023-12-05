في الشتا ما تزودهاش.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول البطاطا

كتبت مروة محمود إلياس

البطاطا أحد أهم أكلات الطقس البارد، وهي من الأطعمة والخيارات الصحية والتى تعطيك شعورًا بالدفء السريع، وارتبطت على الدوام بليالى الشتاء الباردة.

وذكر تقرير نشر فى موقع wellcurve أن للبطاطا الكثير من الآثار الصحية المفيدة للجسم والصحة، تعزز كثيرًا من إبقاء الجسم نشطًا وتحتوى على كم هائل من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وتساعد البطاطا على تحسين حالة المعدة وقدرة الأمعاء على الهضم والتعامل مع الطعام، فهي غنية بالألياف ما يعزز عملية الإخراج أيضًا، كما أنها سبب فى زيادة دفاعات الجسم ضد المرض وقدرته على مقاومة المخاطر الصحية، كما أنها تشعر متماولها بالشبع السريع ولمدة طويلة، لذا فالاعتدال فة تناولها يحسن من الوزن وضبطه.

وتابع التقرير أن البطاطا تحتوى على الكثير من العناصر المهمة ما يجعلها سببًا فى تعزيز مستوى ضغط الدم، وبالتالى فهى تعزز صحة القلب والشرايين أيضًا.

ولكن الإفراط فى تناول البطاطا ليس بالأمر الجيد، لأن الكميات الكبيرة منها قد تتسبب فى مشكلات للكليتين، وكذلك قد يزيد تناولها من تركيز فيتاميناتها خاصة فيتامين أ لذا وجب تجنب الكميات الكبيرة منها، لأنها قد تسبب مشكلات مثل ألم الرأس والطفح على سطح الجلد.

وفى السياق ذاته حذر تقرير نشر فى موقع farmeasy من تناول البطاطا بكميات كبيرة حتى لا تسبب مشكلات معوية، مثل الآلام المتكررة فى البطن والامعاء، فضلاً عن الانتفاخات الشديدة، وقد تساعد على ليونه البراز بشكل واضح.