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عقوبات أمريكية متوقعة ضد مستوطنين متورطين فى هجمات ضد الفلسطينيين

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 05:05 م
عقوبات أمريكية متوقعة ضد مستوطنين متورطين فى هجمات ضد الفلسطينيين اعتداءات المستوطنين
كتب سمير حسنى

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أفادت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن رويترز، بأن هناك توقعات أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين فى هجمات ضد الفلسطينيين.

 

كانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، أكدت اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت بقذيفة مدفعية مُحيط تواجد سيارتي إسعاف في منطقة "ام الظهير" جنوب دير البلح أثناء نقل شهداء وجرحى من المكان. 

 

وذكرت الجمعية، فى بيان صحفى مقتضب، أن القصف أسفر عن إصابة أحد المسعفين و تضرر السيارتين. 

 

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش، إن هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى "كمال عدوان" شمال القطاع والذي يتعرض للحصار من قبل قوات الاحتلال بالدبابات وبالقناصة الذين يطلقون النار على كل من يتحرك. 

 

وأكد البرش أن هناك أكثر من 7 آلاف نازح داخل المستشفى مُعبرًا عن مخاوفه من مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بالمستشفى مثلما فعل مع مُستشفيى "الشفاء" و"الإندونيسي" مشيرا إلى أن الطواقم الطبية لم تستطع إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى وانقطاع التيار الكهربائي فاقم من الأزمة، مُشددًا على ضرورة إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية. 

 







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