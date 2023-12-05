عشرات الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة

واستهدف قصف إسرائيلي، في وقت لاحق، منزلا في مخيم "خان يونس" جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى "دار السلام" بخان يونس، مناشدات من أجل إنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى. وتجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة.

واستشهد 50 شخصا على الأقل، وأصيب المئات، مساء أمس الاثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وحسب أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 15.899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.