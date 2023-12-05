اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:15 ص
عشرات الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي، في وقت لاحق، منزلا في مخيم "خان يونس" جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى "دار السلام" بخان يونس، مناشدات من أجل إنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى. وتجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة.

واستشهد 50 شخصا على الأقل، وأصيب المئات، مساء أمس الاثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وحسب أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 15.899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.

 







غزة

فلسطين

خان يونس

حي الشيخ رضوان




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