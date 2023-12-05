عبد المنعم الجمل: دور مهم لوثيقة ملكية الدولة فى تطوير ودعم شركات قطاع الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

كشف عبد المنعم الجمل ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ،أن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل سليم يقود شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام إلى النجاح ،وذلك من خلال اشراك القطاع الخاص معها ،لاسيما أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على ضخ استثمارات جديدة ،بالإضافة إلى امتلاك المعرفة.

وأشار أنه من المهم خلال هذا التطبيق أن يتم الحفاظ على العاملين بتلك الشركات الذين يمثلون القوة الحقيقية للشركات والداعم الحقيقي لها وللاقتصاد المصرى.

و‏أوضح عبد المنعم الجمل أنه من المهم أيضا أن يتم فتح المجال بشكل كبير للقطاع الخاص للشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام جنبا إلى جنب، مما يعزز من قدرة هذه الشركات على العمل وعلى الاستمرار في مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني ،مشيرا إلى أنه أيضا من خلال هذه الشراكة يمكن لشركات التشييد والبناء على سبيل المثال أن تحصل على مشروعات بمليارات الدولارات خارج مصر خلال الفترة المقبلة.