ضبط سرنجات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة تموينية بناء علي تعليمات هيئة الرقابة الادارية بتشديد الرقابة بدائرة مركز ومدينة السنطة.

ضمت الحملة ظريف امين موسى مدير إدارة تموين مركز السنطة والسيد أحمد الحواله مدير إدارة الرقابة التموينية بالسنطة ومفتشى الإدارة التموينية بالسنطة، وحسام الجابرى مفتش بالإدارة التموينية.

أسفرت الحملة عن ضبط ألف سرنجة طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بداخل محل ومخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون تصريح، كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من زجاجات وعبوات من مبيدات زراعية منتهية الصلاحية قدرها 200 عبوة بأحدى المخازن المخصصة لبيع المبيدات الزراعية.

كما تم إعدام 100 ظرف حبوب غلال محظور تداولها بالاسواق بحوزة أحد الأشخاص لاستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها والتى تؤدى إلى حالات الوفاة المباشر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وتحرر محاضر جنح واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.