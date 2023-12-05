شركة كورية تعرض دبابة بالحجم الطبيعى فى ايديكس 2023

كتبت رباب فتحى

عرضت شركة هانوا الكورية الجنوبية دبابة فعلية، وليس نموذجا، وذلك في معرض إيديكس 2023.

وقال كيم نائب مدير قطاع العلاقات العامة في شركة هانوا في تصريح لليوم السابع، إن هذه المرة الثانية التي يتم فيها عرض الدبابة K9 في معرض ايديكس بمصر ، لكن الجديد في هذه الدورة هو عرض الدبابة K10 وهي عبارة عن دبابة توفر الذخيرة للدبابات ويمكنها أن تقدم الذخيرة لأكثر من دبابة.

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة .

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.