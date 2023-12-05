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شبورة كثيفة اليوم وأمطار رعدية ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 15درجة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:00 ص
شبورة كثيفة اليوم وأمطار رعدية ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 15درجة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل للضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما متوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
 
 






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