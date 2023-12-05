سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أمام الجنيه المصري

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك المركزى المصري 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.