زوج يلاحق زوجته للحصول على تعويض: "انهالت علي بالضرب بعد زواج دام 14 عاما"

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى تعويض، ضد زوجته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، طالب زوجته بتعويضه عما لحق به من أضرار بعد تعديها عليه بالضرب المبرح والتسبب له بإصابات استلزمت 35 غرزة وكسور وعلاج دام لشهرين، ليؤكد:" زوجتي فضحتني أمام أولادي وعائلتي والجيران بعد أن أنهالت علي ضربا".

وقال الزوج: "زواجنا انتهى بعد 14 عام، لأترك لها المنزل بسبب تهديدها لى وأمكث بمنزل شقيقي بعد أن تعرض للضرب على يديها، وتسببت بإصابتي بجروح خطيرة وتدهور حالتي الصحية، وحررت بلاغ ضدها وأقمت طلب طاعة لإثبات خروجها عن طاعتي، والتسبب لي بإصابات بالغة، وقدمت تقارير طبية تثبت تدهور حالتي بسبب عنفها، وقيامها بالاستيلاء على شقة الزوجية".

وأضاف الزوج: "رفضت تمكيني من الدخول للحصول على متعلقاتي الخاصة، وشهرت بسمعتي، وواصلت تهديدي وسبي وقذفي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتها بالتعويض والحصول على مبلغ مالي 250 ألف جنيه، ولاحقتها بجنحه ضرب، بعد أن فشلت كافة المحاولات الودية فى إنهاء الخلافات بيننا".

وتابع الزوج: "ردت زوجتي على الدعاوي والبلاغات المقامة من جانبي بملاحقتي بدعوي الحبس بقائمة المنقولات، وهددتني بمؤخر الصداق البالغ مليون و200 ألف جنيه جنيه، وقررت الانتقام مني، وتوعدتني بالسجن، وأقامت دعوى طلاق للضرر ".