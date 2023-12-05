زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو" الفلبينية

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد سبعة كيلومترات جنوب شرقي بلدة "لوبانج"، وعلى عمق 79 كيلومترا، مشيرا إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال.