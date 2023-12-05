اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو" الفلبينية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:40 ص
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو" الفلبينية مقياس ريختر - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الثلاثاء، قبالة مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد سبعة كيلومترات جنوب شرقي بلدة "لوبانج"، وعلى عمق 79 كيلومترا، مشيرا إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال.

 







زلزال

الفلبين

لوبانج

أوكسيدنتال ميندورو




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة